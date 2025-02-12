Тольяттинцу предъявлено обвинение в убийстве 17-летней девушки

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Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Тольятти. Он обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По версии следствия, молодой человек, приехал из Тольятти в Самару в гости к своему брату, они выпили алкоголь, после чего брат уснул, а он, назначив по телефону встречу знакомой девушке, пригласил ее в квартиру. При встрече между ними возникла ссора, в ходе которой он нанес ей более 80 ударов ножом по телу. От полученных повреждений 17-летняя девушка скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.