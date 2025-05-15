тольяттинского грабителя задержали на территории Татарстана

112

В О МВД России по г.Жигулёвску обратилась 67-летняя местная жительница с заявлением о хищении у нее золотых украшений. В ходе опроса пострадавшая пояснила, что неизвестный мужчина ударил ее и отобрал две цепочки, кулон и сережки. Ущерб от действий злоумышленника пострадавшая оценила в размере более 60 000 рублей.

Полицейские опросили пострадавшую и очевидцев произошедшего. Сотрудники уголовного розыска составили ориентировку с приметами подозреваемого и направили ее всем наружным службам полиции. Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного имущества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Тольятти 1971 года рождения. Также оперативники выяснили, что подозреваемый покинул территорию Самарского региона. Установив точное местонахождение злоумышленника, сотрудники уголовного розыска выехали в служебную командировку на территорию Республики Татарстан, где и задержали подозреваемого.

В ходе опроса мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что находился в Жигулёвске у знакомых, после застолья, спускаясь по лестнице, увидел женщину. Внимание злоумышленника привлекли изделия из золота, которые находились на женщине. По словам задержанного, он под надуманным предлогом зашел в квартиру женщины, нанес несколько ударов, а затем сорвал с нее золотые украшения. Похищенное имущество сдал в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Часть изъятых из ломбарда украшений возвращена законной владелице.