Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 40 иностранных граждан

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В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1979 года рождения в период с января по апрель текущего года незаконно поставила на миграционный учет 40 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного в Центральном районе, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации полицейских, женщина работает продавцом, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение в размере свыше 4 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №24 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.