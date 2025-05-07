Тольяттинец увидел непристегнутый велосипед и решил сдать его в ломбард

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В середине апреля текущего года в полицию Тольятти поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что с лестничной площадки многоквартирного дома похищен принадлежащий ему велосипед. Со слов заявителя причиненный материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска отработали места возможного сбыта краденного. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что схожий с пропавшим велосипед реализован через один из комиссионных магазинов, а к хищению может быть причастен мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

Оперативники установили местонахождение 30-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).