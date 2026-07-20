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Сызранец украл консервы и мыло из двух магазинов

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Сызранец украл консервы и мыло из двух магазинов

В марте текущего года в МУ МВД России «Сызранское» обратился представитель сети гипермаркетов с заявлением о хищении товара из двух магазинов. Он предоставил результаты проведения ревизий, в ходе которых выявлены недостачи в торговых точках продуктов питания и средств личной гигиены.

Сотрудники полиции, изучив показания заявителя и изъятые видеозаписи с камер, установленных в магазинах, предположили, что к хищению причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков местный житель 1979 года рождения. Ориентировку с приметами злоумышленника полицейские направили наружным службам и в организации правоохранительной направленности.

Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц города и доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина дал признательные показания. Кроме того, при проверке выяснилось, что несколько месяцев назад он был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение товара. По постановлению мирового суда ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждены два уголовных дела, которые объединены в одно производство и направлены в суд.

Сызранский городской суд принял во внимание ранее неоплаченный административный штраф и признал доказательства, собранные полицейскими, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора.  Местному жителю 1988 года рождения  суд назначил  наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Материальный ущерб сызранец возместил частично при проведении доследственной проверки. Приговор вступил в законную силу.

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