Сосед ударил жительницу Кошкинского района мотыгой

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В дежурную часть О МВД России по Кошкинскому району обратилась 77-летняя местная жительница, которая сообщила, что во время конфликта сосед ударил ее по руке мотыгой. Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя существует ли угроза ее жизни и здоровью. Женщина пояснила, что возвращается из лечебного учреждения, находится в безопасности.

Полицейсие установили ход развития событий: взаимная неприязнь между пенсионеркой и 76-летним соседом установилась давно, но в полицию за помощью женщина не обращалась. Периодически происходили словесные конфликты. Травму сосед причинил, находясь на территории ее огорода, когда ударил садовой мотыгой по руке.

Согласно заключению эксперта, противоправными действиями злоумышленника здоровью потерпевшей причинен легкий вред.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении предусмотренном ч.2 ст.115 УК РФ местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что в момент ссоры не смог справиться со своими эмоциями и ударил соседку.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.