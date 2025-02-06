Следователи дали первый комментарий об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги

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Следователи дали первый комментарий, касающейся информации об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги. Имен правоохранители не назвали, но очевидно, что речь в комментарии идет именно о них.

— В Самаре местная жительница проверяется на причастность к убийству своих родственников. 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра города Самары. Установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). На причастность к совершению преступления проверяется внучка бывшего мэра, которая сейчас находится под стражей, — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Уголовным делом заинтересовались и на федеральном уровне. Информацию о ходе расследования и установленных обстоятельствах поручил доложить глава СК РФ Алексаендр Бастрыкин.

Представители региональной прокуратуры также дала комментарий по ситуации:

— Прокуратура Самарской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела о безвестном исчезновении бывшего мэра Самары и его супруги. В правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга. Во время проверки заявления не установлено место нахождения пропавшего и его супруги, пишет 63.ру.

О смерти Виктора Тархова и его супруги стало известно 5 февраля.