самарского студента обманул несовершеннолетний

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре предъявлено обвинение жителю областного центра 2006 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2023 году студент колледжа решил найти подработку и предложил одному из знакомых помощь в оформлении необходимых для него документов, пообещав за денежное вознаграждение сэкономить ему время и избавить от необходимости вникать во все этапы. Житель областного центра, не желая тратить время на самостоятельный сбор документов, согласился на предложение несовершеннолетнего друга и перечислил ему более 130 000 рублей на банковский счет. После поступления денежных средств на счет помощник под различными предлогами откладывал срок выполнения устных договоренностей, объясняя это возникшими на одном из этапов трудностями в оформлении документов. В итоге взятые на себя обязательства он не выполнил и перестал выходить на связь. О произошедшем житель областного центра сообщил в полицию.

В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение предприимчивого молодого человека. Он не стал отрицать своей вины и рассказал, что в ходе разговора узнал о наличии у друга крупных сбережений и решил обманным путем их похитить. Полученные от друга денежные средства он обналичил, а затем потратил на аттракционы и рестораны быстрого питания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Часть причиненного ущерба ранее не судимый студент колледжа возместил. Потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму почти 120 тысяч рублей.