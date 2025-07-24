Самарская пенсионерка хотела получить высокий процент, но лишилась 1 млн 400 тыс рублей

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В полицию Самары обратилась 72-летняя местная жительница. Она сообщила, что на сотовый телефон ей поступило сообщение от представителя одного из банковских учреждений. Неизвестный озвучил жительнице Самары заманчивое предложение – получить выгодный процент от вклада, при этом необходимо внести более 1 млн рублей.

Женщину убедили, что в скором времени она получит большую прибыль. Самарчанка поддалась на уловки афериста и согласилась на встречу с неизвестным. У одного из многоквартирных домов в Ленинском районе Самары, женщина передала мужчине порядка 1 400 000 рублей.

Когда неизвестный перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой аферы. Она обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники самарской полиции предупреждают, что мошенники могут представиться сотрудниками любых государственных или финансово-кредитных организаций. Важно помнить, что представители государственных структур не звонят и не направляют сообщения о необходимости проверить какие-либо сведения, не запрашивают по телефону направленные вам коды, тем более не убеждают совершать финансовые операции и не приезжают лично за деньгами. Так действуют мошенники! Будьте бдительны!