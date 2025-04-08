Самарец во время застолья ударил знакомого отверткой

129

В полицию Самары поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1987 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице пострадавшего, который пояснил, что отверткой его ударил знакомый во время конфликта при распитии спиртных напитков. После чего приятель ушел из квартиры, а ему родственники вызвали скорую медицинскую помощь.

В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые получили данные и описание местного жителя, на маршруте патрулирования, недалеко от места происшествия, обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские установили личность прохожего, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель 1971 года рождения ранее судимый за причинение вреда здоровью признал свою вину в совершении противоправного деяния.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. По ходатайству органа следствия судом подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.