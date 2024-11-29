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Самарец украл три велосипеда

29 ноября 2024 09:54
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Самарец украл три велосипеда

В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району У МВД России по городу Самаре поступили сообщения о краже велосипедов. Общая сумма причиненного ущерба составила 14500 рублей. Первое сообщение поступило от 36-летней многодетной матери, проживающей в доме на Московском шоссе, заием от двух жительниц дома на ул. Георгия Димитрова. По указанным в сообщениях адресах незамедлительно выехала следственно- оперативная группа. При осмотре мест происшествия полицейские обнаружили в первом случае поврежденный трос, которым транспортное средство крепилось к трубе.

Жительницы дома на ул. Георгия Димитрова пояснили, что хранили свое имущество на лестничной площадке. 

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, изъяли отпечатки следов пальцев рук и выяснили, что к кражам причастно одно и то же лицо. Также установлено, что преступления совершены с разницей в один день. Полицейские оперативно установили личность подозреваемого, им оказался неоднократно судимый местный житель 1995 года рождения.

При опросе задержанный свою вину признал в полном объеме и пояснил, что 2 велосипеда продал случайному прохожему, а третий сдал в ломбард. Вырученные с продажи похищенного, в размере 1700 рублей, он потратил на продукты питания и алкоголь. 

В настоящее время местонахождение похищенного имущества устанавливается.

 Уголовное дело направлено в Промышленный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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