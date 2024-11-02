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Самарец украл 42 велосипеда в разных районах

2 ноября 2024 12:33
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Самарец украл 42 велосипеда в разных районах

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина 1991 года рождения совершил хищение 42 велосипедов из подъездов жилых домов в 6 районах Самары: Кировском, Промышленном, Советском, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном. Преимущественно, транспортные средства находились на верхних этажах в общих коридорах, входную дверь которых злоумышленник вскрывал. Велосипедные тросы мужчина также повреждал, после чего вместе с похищенным скрывался с места преступления. По каждому факту проводился комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, включающий в себя: осмотр места происшествий, изъятие записей с камер видеонаблюдения, опрос свидетелей, отработку лиц, ранее судимых за аналогичные преступления и других мероприятий. 

Общий ущерб от противоправных действий мужчины составил более 700 000 рублей. Как выяснили сотрудники полиции, похищенное имущество обвиняемый сбывал, а вырученные деньги тратил на личные нужды. 

Житель Самары, ранее судимый более 14 раз, признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд города Самары для рассмотрения по существу.

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