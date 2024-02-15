Самарец украл в магазине дезодоранты и гели

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В полицию в Самаре поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, который сообщил, что, неизвестный мужчина, находясь в торговой точке, расположенной на улице Галактионовской, похитил с прилавка дезодоранты и гели для душа. Похищенное, согласно записям с камер видеонаблюдения, мужчина спрятал в рюкзак.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки. В ходе изучения видеоматериалов полицейские предположили, что к совершению кражи может быть причастен ранее неоднократно судимый за совершение на территории Кировского района преступления имущественного характера местный житель. Оперативники установили местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции 38-летнего злоумышленника для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил полицейским, что похищенное перепродал случайному прохожему, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.