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Полицейские задержали подозреваемых в краже колес с автомобиля жителя Тольятти

17 января 2025 12:53
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Полицейские задержали подозреваемых в краже колес с автомобиля жителя Тольятти

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому  району Управления МВД России по городу Тольятти обратился 52-летний местный житель, который сообщил полицейским, что с его автомобиля похищено колесо в сборе, стоимостью свыше 3 тысяч рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили маршрут передвижения забравших колесо мужчин и их  личности, а также установили автомобиль, на котором они увезли похищенное.

В кратчайшие сроки оперуполномоченные задержали и доставили в отдел полиции двух местных жителей для дальнейшего разбирательства. Задержанные — 32-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, и 37-летний тольяттинец, имеющий судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — признали свою вину в совершении противоправного деяния. Они пояснили, что таким образом решили заменить пробитое колесо на личной автомашине старшего подельника.

В настоящее время Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского  района СУ Управления МВД России по городу Тольятти, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», в отношении задержанных  возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и возвращено законному  владельцу. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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