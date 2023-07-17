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Полицейские приструнили семейных дебоширов в Самаре

17 июля 2023 13:45
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Полицейские приструнили семейных дебоширов в Самаре

В ГУ МВД России по Самарской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Быт», проводимого с 03 по 10 июля 2023 года. Цель операции, принятие дополнительных превентивных мер по снижению риска совершения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе лицами, состоящими на профилактическом учете органов внутренних дел.

В мероприятии приняли участие более 650 сотрудников органов внутренних дел Самарской области, были задействованы представители органов местного самоуправления и органов здравоохранения, органов социальной защиты населения и кризисного центра помощи жертвам семейного насилия, представители ДНД.

В ходе проведения мероприятия по месту жительства проверено 2 500 лиц, состоящих на профилактическом учете, в том числе – 427 лиц, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере, 813 – родителей или иных представителей несовершеннолетних.

В рамках принятия профилактических мер, к административной ответственности привлечено более 100 жителей Самарской области.

Сотрудниками полиции инициативно выявлено 18 преступлений превентивной направленности, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений (побои, угроза убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Так отделом дознания О МВД России по Кинель-Черкасскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 156 УК РФ, в отношении матери малолетнего ребенка 2021 года рождения, которая, в период с августа 2022 года по март 2023 года, систематически ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию и злоупотребляла алкоголем.

Отделом дознания отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении местного жителя по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст.116.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Злоумышленник нанес побои бывшей супруге.

 В рамках проведения ОПМ дополнительно выявлено и поставлено на профилактический учет 25 лиц, допустивших правонарушения в семейно-бытовой сфере и 5 родителей и иных законных представителей несовершеннолетних.

Сотрудниками территориальных органов МВД России Самарской области в адрес граждан объявлено около 200 официальных предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений в семейно-бытовой сфере.

Подобные мероприятия на территории Самарской области будут проводится и в дальнейшем. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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