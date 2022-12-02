Пастух похитил автомобиль у самарца-работодателя и попал в аварию

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В дежурную часть отдела полиции по Красноярскому району за помощью обратился житель Самары 1969 года рождения, который пояснил, что с территории принадлежащего ему фермерского хозяйства в Самарской области похищен его автомобиль «ГАЗ-33027».

На розыск транспортного средства незамедлительно ориентировали личный состав отдела полиции и ближайшие автопатрули.

В это же время полицейским поступила информация о ДТП с участием разыскиваемого автомобиля, произошедшем на участке дороги, расположенном на 9 км автодороги «Подъезд к г. Самара».

Сотрудники следственно-оперативной группы на месте дорожно-транспортного происшествия провели осмотр, установили и опросили очевидцев. Как пояснил один из участников ДТП – водитель автомобиля «Ford Focus» - возле АЗС произошло столкновение двух транспортных средств. Он предложил виновнику оформить происшествие без вызова сотрудников Госавтоинспекции, но мужчина отказался и, когда владелец иномарки отошел вызвать полицию, ушел в неизвестном направлении.

Сотрудниками полиции автомобиль и свидетельство о регистрации «ГАЗ-33027» возвращены законному владельцу.

В ходе оперативно – разыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация о том, что угон транспортного средства совершил пастух, до происшествия отработавший несколько месяцев на ферме потерпевшего. Полицейские установили личность и места возможного нахождения подозреваемого, выехали в рабочую командировку в город Челябинск и задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления безработного мужчину 1996 года рождения.