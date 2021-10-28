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Новые знакомые ударили самарца по лицу и ограбили

28 октября 2021 13:12
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Новые знакомые ударили самарца по лицу и ограбили

В полицию за помощью обратился 26-летний житель Самары. Он рассказал, что в вечернее время суток на улице Аэродромной двое мужчин похитили его сумку с документами и сотовым телефоном. По словам заявителя, преступление совершили его недавние знакомые.

Полицейские в ходе опроса выяснили, что в тот день самарец познакомился возле магазина с двумя прохожими. В ходе совместного распития спиртного между ним и новыми знакомыми произошла ссора, его ударили по лицу и отобрали сумку. Мужчина подробно описал приметы нападавших и пояснил, что хорошо запомнил татуировку на руке одного из них.

Полицейские проверили места возможного сбыта похищенного. В одном из ломбардов, расположенных на улице Победы, обнаружили похищенный сотовый телефон. В ходе дальнейшей работы оперативники установили, что к нападению могут быть причастны двое жителей областного центра. По данным полиции, мужчина 1983 года рождения в 2018 году привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя, а молодой человек 1994 года рождения, ранее судим за совершение грабежа в Куйбышевском районе и покушение на кражу.

Подозреваемых задержали на территории областного центра, у одно из них на руке была татуировка, указанная потерпевшим. В ходе опроса они пояснили, что сумку выбросили сразу в ближайшие кусты, а на вырученные от сдачи сотового телефона 5000 рублей купили продукты и алкоголь.

Кроме того, полицейские установили возможную причастность 27-летнего самарца к еще одному грабежу – рано утром на улице Теннисной он вырвал из рук 53-летней женщины сумку с вещами и сотовым телефоном, а после этого попросил друга сдать телефон в комиссионный магазин, сказав, что это его имущество. Возбуждены уголовные дела.

Впоследствии уголовные дела соединили в одно производство. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Теги: Уголовное дело

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