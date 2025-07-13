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Наркотики свыше сотни граммов самарчанка нашла в лесу

13 июля 2025 12:34
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Наркотики свыше сотни граммов самарчанка нашла в лесу

В настоящее время полицейские тщательно проверяют слова безработной задержанной.

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что 33-летняя жительница Самары причастна к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки полученных сведений полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия. Девушку задержали на АЗС в Красноглинском районе областного центра. Оказалось, она попросила знакомого «покатать ее на машине», во время поездки ненадолго отлучилась в лес, а потом заторопилась домой.

У задержанной оперативники, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Ранее не судимая женщина пояснила оперативникам, что в свертке – мефедрон, который она приобрела и хранила для собственного употребления.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, злоумышленница хранила наркотическое средство мефедрон общей массой свыше 105 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В настоящее время Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).

Полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленницы, а также канал поступления наркотических средств на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

 

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