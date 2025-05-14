Найдя карту, жительница Новокуйбышевска не стала искать владельца, а воспользовалась ей в магазине

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В Отдел МВД России по городу Новокуйбышевску обратилась местная жительница 1977 года рождения, которая сообщила о краже денежных средств.

Заявительница пояснила полицейским, что, обнаружив отсутствие банковской карты и списание со счета более 6,5 тысяч рублей, за покупки которые она не совершала, заблокировала счет. В последний раз картой она пользовалась несколько дней назад.

Оперативники задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимую 38-летнюю местную жительницу.

Во время опроса задержанная созналась в содеянном и пояснила, что нашла карту на улице, когда возвращалась с работы, не стала искать владельца, а решила воспользоваться ей в ближайшем магазине. После удачного списания женщина продолжила оплачивать покупки в других торговых точках города, пока не кончились деньги, а затем выбросила ее.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила сумму нанесенного потерпевшей ущерба.

Новокуйбышевский суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения женщине обвинительного приговора и назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 000 рублей. Приговор вступил законную силу.