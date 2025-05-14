Я нашел ошибку
Главные новости:
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
Планы развития города до 2036 года обсудили в Промышленном районе Самары
Планы развития города до 2036 года обсудили в Промышленном районе Самары
Судебные приставы взыскали с самарца уголовный штраф за оскорбление представителя власти
Судебные приставы взыскали с самарца уголовный штраф за оскорбление представителя власти
С 2025 года демобилизованные участники СВО из Самарской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
С 2025 года демобилизованные участники СВО из Самарской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
На площади Славы открылась фотовыставка "Рожденные в сердце России"
На площади Славы открылась фотовыставка "Рожденные в сердце России"
Самарские четвероклассники инициировали акцию «Выпускной во благо»
Самарские четвероклассники инициировали акцию «Выпускной во благо»
Для 74% работающих самарцев важно признание своих профессиональных качеств и навыков
Для 74% работающих самарцев важно признание своих профессиональных качеств и навыков
Найдя карту, жительница Новокуйбышевска не стала искать владельца, а воспользовалась ей в магазине
Найдя карту, жительница Новокуйбышевска не стала искать владельца, а воспользовалась ей в магазине
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.55
-0.34
EUR 89.7
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Найдя карту, жительница Новокуйбышевска не стала искать владельца, а воспользовалась ей в магазине

14 мая 2025 12:58
71
Найдя карту, жительница Новокуйбышевска не стала искать владельца, а воспользовалась ей в магазине

В Отдел МВД России по городу Новокуйбышевску обратилась местная жительница 1977 года рождения, которая сообщила о краже денежных средств.  

Заявительница пояснила полицейским, что, обнаружив отсутствие банковской карты и списание со счета более 6,5 тысяч рублей, за покупки которые она не совершала, заблокировала счет. В последний раз картой она пользовалась несколько дней назад.

Оперативники задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимую 38-летнюю местную жительницу.

Во время опроса задержанная созналась в содеянном и пояснила, что нашла карту на улице, когда возвращалась с работы, не стала искать владельца, а решила воспользоваться ей в ближайшем магазине. После удачного списания женщина продолжила оплачивать покупки в других торговых точках города, пока не кончились деньги, а затем выбросила ее.

 В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила сумму нанесенного потерпевшей ущерба.

Новокуйбышевский суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения женщине обвинительного приговора и назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 000 рублей. Приговор вступил законную силу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
14 мая 2025  13:34
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
13
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
14 мая 2025  12:51
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
79
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
14 мая 2025  12:06
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
113
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
14 мая 2025  11:33
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
112
Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты, подходы и задачи Правительства региона в финансовой сфере.
13 мая 2025  14:52
Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании коллегии министерства финансов Самарской области
488
Весь список