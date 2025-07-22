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Мошенница под видом швеи обманула самарчанку на 50 тысяч рублей

22 июля 2025 10:46
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Мошенница под видом швеи обманула самарчанку на 50 тысяч рублей

В Самарской области сотрудники полиции проводят проверку по факту дистанционного мошенничества, жертвой которого стала 32-летняя женщина, работающая операционистом в одном из ведущих банков региона. История обмана началась совершенно неожиданно для потерпевшей в январе этого года.

Всё началось с обычного поиска в интернете — женщина решила заказать индивидуальное нижнее бельё. На одном из сайтов она обнаружила страничку, как ей тогда казалось, профессиональной швеи. Общение завязалось непринуждённо, и в течение двух долгих месяцев собеседники обсуждали детали заказа, материалы, фасоны и размеры.

За это время мошенница сумела полностью завоевать доверие своей жертвы. Женщина настолько прониклась общением и уверенностью в честности собеседницы, что без колебаний перевела на указанный московский номер телефона аванс в размере 50 тысяч рублей.

После получения денег «швея» начала постепенно сокращать общение, откладывая сроки изготовления заказа. Потерпевшая, не подозревая об обмане, терпеливо ждала своего заказа вплоть до начала июля. Только когда стало очевидно, что никакого белья она не дождётся, а собеседница просто исчезла, женщина осознала, что стала жертвой мошенников.

Обманутая покупательница обратилась за помощью в полицию. Полицейские оперативно отреагировали на заявление и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. 

Полиция призывает граждан быть осторожными при совершении онлайн-покупок: не переводить деньги незнакомым людям, тщательно проверять репутацию продавца, избегать предоплаты и использовать только проверенные торговые площадки. Если вы столкнулись с признаками мошенничества — не откладывайте обращение в полицию. Помните: своевременное сообщение о преступлении поможет не только вернуть ваши средства, но и предотвратить подобные случаи в будущем.

Теги: Мошенники

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