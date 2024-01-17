Любитель марихуаны из Тольятти попался на закладках

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45-летний мужчина планировал сбыть 450 грамм марихуаны через тайники-закладки на территории города.

Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков в рамках оперативно-разыскного мероприятия поступила информация о том, что житель Тольятти 1979 года рождения причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории города.

С целью проверки информации оперуполномоченные, с разрешения мужчины в присутствии понятых, осмотрели его квартиру, в которой обнаружили и изъяли полимерный пакет зеленого цвета с веществом растительного происхождения. Изъятое полицейские направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти.

По результатам исследования установлено, что изъятым веществом является наркотическим средство - марихуана, общей массой свыше 450 грамм, что относится к крупному размеру.

Ранее не судимый местный житель пояснил сотрудникам полиции, что планировал сбыть наркотики на территории города через тайники – закладки. Однако, свой противоправный умысел не смог довести до конца, так как был оперативно задержан полицейскими.

Следственное управление У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного, по признакам преступления, предусмотренного ст.30 ч.3,4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства) возбуждено уголовное дело.

Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.