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Любитель марихуаны из Тольятти попался на закладках

17 января 2024 09:55
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Любитель марихуаны из Тольятти попался на закладках

45-летний мужчина планировал сбыть 450 грамм марихуаны через тайники-закладки на территории города.  

Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков в рамках оперативно-разыскного мероприятия поступила информация о том, что житель Тольятти 1979 года рождения причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории города.

С целью проверки информации оперуполномоченные, с разрешения мужчины в присутствии понятых, осмотрели его квартиру, в которой обнаружили и изъяли полимерный пакет зеленого цвета с веществом растительного происхождения.  Изъятое полицейские направили на экспертизу в  Экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти. 

По результатам исследования установлено, что изъятым веществом является наркотическим средство - марихуана, общей массой свыше  450 грамм, что относится к крупному размеру.

Ранее не судимый местный житель пояснил сотрудникам полиции, что планировал сбыть наркотики на территории города через тайники – закладки. Однако, свой противоправный умысел не смог довести до конца, так как был оперативно задержан полицейскими.

Следственное управление У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного, по признакам преступления, предусмотренного ст.30 ч.3,4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства) возбуждено уголовное дело.

Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. 

Теги: Стоп Наркотик

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