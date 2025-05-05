Глава СК требует признать нападение на депутата в Самаре покушением на убийство

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Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре, которое произошло 18 июля 2024 года. Глава ведомства требует оставить задержанным обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«Иностранцев длительное время не привлекают к ответственности. Заместитель прокурора области Дмитрий Цымлов вернул уголовное дело следователю. Обжалование решения областному прокурору Сергею Бережицкому результатов не принесло», – рассказали в пресс-службе.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Самарской области Александру Воеводину обжаловать решение органов прокуратуры и принять меры к его отмене вплоть до обращения к генпрокурору России.



Ранее прокуратура Самарской области отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело следователям для дополнительного расследования, потребовав переквалифицировать покушение на убийство в хулиганство.

Напомним, депутат сообщил о нападении на него группы иностранцев в Самаре. Он рассказал, что ему рассекли голову, пока он пытался разнять драку. Парламентария привезли в медучреждение, где оказали помощь и наложили швы, пишет Самара-КП.