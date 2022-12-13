Двое кинельцев сожгли детские коляски и велосипеды

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В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» за помощью обратились местные жители. Они сообщили, что неизвестные путем поджога повредили хранящиеся в подъездах жилых домов коляски, велосипеды, самокаты, и санки. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 72 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели места происшествий в домах, которые расположены недалеко друг от друга, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Оперативники установили, что злоумышленники вскрывали двери только тех подъездов, на которых были слабые магнитные замки.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных по возможному маршруту передвижения злоумышленников. На кадрах видно, как двое подозреваемых идут от одного дома к другому, в подъездах которых и происходили поджоги.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность, место жительство одного из подозреваемых, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный 20-летний молодой человек, уроженец ближнего зарубежья, вину в содеянном признал, раскаялся и назвал данные второго участника противоправных деяний. Им оказался 17-летний местный житель, состоящий на профилактическом учете в ПДН МО МВД России «Кинельский».

Из материалов уголовного дела следует, что двое молодых людей путем рывка открыли дверь дома одного из подъездов. Увидев на лестничной клетке лежащие веники, из хулиганских побуждений решили их поджечь, после чего огонь перекинулся на стоящую детскую коляску. В последствии молодые люди подожгли детский инвентарь ещё в шести подъездах многоквартирных домов г. Кинель.

В настоящее время злоумышленники в содеянном раскаялись и частично возместили причинённый ущерб потерпевшим.