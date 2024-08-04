Две жительницы Новокуйбышевска обокрали магазин

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В январе текущего года в полицию за помощью обратился представитель магазина и сообщил, что сотрудниками торговой точки задержана посетительница, пытавшаяся покинуть помещение с неоплаченным товаром.

По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции и установили, что покупательница действовала сообща со своей знакомой, которую позже задержали в том же магазине. Женщин доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местные жительницы 1983 и 1985 годов рождения вину в совершении противоправного деяния признали и пояснили оперуполномоченным, что ранее уже приходили в этот магазин. Взяв две корзинки, они набрали в них продуктов и, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, спрятали часть товаров на сумму свыше 8 тысяч рублей под одежду и направились в сторону кассы самообслуживания. Оплатив оставшуюся часть, они вышли из помещения. По пути домой они поделили спрятанное и решили повторить успешную кражу через несколько дней. Вновь вернувшись в торговую точку, попытка унести продукцию не увенчалась успехом, так как одну из них заметил продавец.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении 40-летней местной жительницы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.2 и ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», а в отношении ее приятельницы – по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовные дела с обвинительными заключениями в отношении фигуранток направлены в суд для принятия решения по существу. Новокуйбышевский суд доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения женщинам обвинительного приговора и назначил им наказание в виде штрафов в доход государства первой осужденной – в размере 20 000 рублей, второй – 15 000 рублей. Приговор вступил законную силу.