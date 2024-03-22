Чапаевца будут судить за убийство собаки

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В августе прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по г. Чапаевску поступило сообщение от местной жительницы о том, что соседи, злоупотребляющие спиртными напитками, в присутствии несовершеннолетних причинили мучения дворовой собаке.

Полицейские опросили заявителя и ее соседей, несовершеннолетних очевидцев произошедшего, которые показали место, где произошло правонарушение.

Местная жительница пояснила полицейским, что нашла собаку с перерезанным горлом в подъезде своего дома, куда ее привели дети после издевательств не судимого местного жителя 1997 года рождения и его приятеля, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за разбой. Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленников, задержали и доставили их в отдел полиции.

Задержанные вину в противоправном деянии признали, в содеянном раскаялись и пояснили, что находясь в алкогольном опьянении, решили убить бесхозную собаку, которая, по их мнению, представляла опасность для окружающих.

Женщина несколько раз возила животное в ветеринарную клинику, но, несмотря на принятые меры, через несколько дней собака умерла.

Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст.245 УК РФ. Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением в отношении фигурантов передано в Чапаевский городской суд Самарской области для принятия решения по существу дела.