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27-летний житель Жигулевска отобрал телефон у ребенка

30 августа 2024 11:42
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27-летний житель Жигулевска отобрал телефон у ребенка

У подъезда одного из многоквартирных домов 27-летний житель Жигулевска обратил внимание на несовершеннолетнего с телефоном в руках и, забрав у него гаджет, скрылся.

В конце августа  текущего года в дневное время в У МВД России по     г. Тольятти обратилась  местная  жительница 1977  года рождения, которая сообщила, что несколько минут назад возле одного из домов на улице Макарова, неизвестный мужчина  вырвал из рук ее несовершеннолетнего сына сотовый телефон и скрылся. Сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы описание похищенного, приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся, а также ориентировал на розыск личный состав отдела полиции и направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Благодаря своевременному информированию, уже через несколько часов полицейским поступила информация, что схожий по описанию с разыскиваем мужчина пытается сдать в ломбард сотовый телефон.  Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.  

В ходе опроса житель Жигулевска 1995 года рождения ранее судимый за аналогичное преступление в совершении противоправного деяния признался. Похищенное имущество сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него в ходе личного досмотра.

О грабеже возбуждено уголовное дело.

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