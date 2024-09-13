20-летняя девушка в Жигулевске украла телевизор

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В дежурную О МВД России по г.Жигулёвску обратился за помощью местный житель. Он сообщил, что из его квартиры похищен телевизор. Сумму причиненного ущерба мужчина оценил более 4 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, с целью установления возможных свидетелей случившегося опросили соседей потерпевшего, проверили возможные места сбыта похищенного. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к совершению кражи возможно причастна безработная местная жительница.

Сотрудники полиции установили её местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции.

20-летняя женщина в ходе опроса призналась в содеянном и пояснила, что снимала квартиру у потерпевшего и когда ей потребовались деньги она решила похитить телевизор, после чего сдала его, в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.

Отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишения свободы на срок до двух лет.