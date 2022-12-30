За год в Общественном центре Сбера было реализовано более 400 ESG-инициатив

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В уходящем году в Общественном центре Сбера прошло более 400 реализованных совместных инициатив. В пространство «зелёного» офиса приходили представители некоммерческих организаций, предприниматели, самозанятые и неравнодушные жители города, для того чтобы обмениваться знаниями и реализовывать социально-значимые проекты. Благодаря этому более 10 000 жителей Самарской области оказались вовлечены в ESG-повестку.

На площадке центра на уровне региональной власти обсуждались важные вопросы экоповестки, проходили обучающие мероприятия для школьников и студентов, совместно с экоактивистами реализовывались акции. Объединяя аудитории на базе Общественного центра, Сбер старается донести ключевой посыл — каждый может изменить мир к лучшему, вместе мы можем больше.

К примеру, в пространстве проходили своп-мероприятия, благодаря которым посетители центра не только смогли экономично обновить свой гардероб, но и сдать ветошь на переработку, а также помочь четырём благотворительным фондам Самарской области.

Светлана Симонова руководитель волонтерского объединения «Вторсырьё на благотворительность»: «В этом году совместно с Общественным центром Сбера мы проводили сезонные своп-мероприятия. Мы видим отклик и заинтересованность людей. Каждое мероприятие участников становится всё больше, это не может не радовать. Ведь мы не просто обмениваемся одеждой, мы развиваем новую культуру — культуру «медленной» моды и осознанного потребления. Здорово, что есть красивое пространство, в котором мероприятия выходят на новый уровень, из «барахолок» в модное событие».

Для объединения активистов из других регионов на регулярной основе проходил проект «ЭкоВолна», где в прямых эфирах лучшие российские экоинфлюенсеры говорили о современных трендах в экоповестке, разбирали вопросы климатической устойчивости и находили конкретные инструменты для внедрения экопривычек в повседневную жизнь и бизнес. Это позволило вовлечь тысячи людей из разных частей страны в вопросы экологии.