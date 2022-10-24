Теперь и для новостроек: Сбер, ДОМ.РФ и Росреестр усовершенствовали электронные закладные

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Сбер, государственная компания ДОМ.РФ и Росреестр первыми в России начали оформлять электронные закладные на ипотеку для новостроек и домов с земельными участками. Раньше закладные в электронном виде выпускались только для жилья на вторичном рынке.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Переход на электронные закладные ускоряет оформление ипотеки и повышает безопасность сделок с недвижимостью на всех стадиях — начиная с регистрации и заканчивая снятием обременения после погашения кредита. Мы постоянно совершенствуем все аспекты ипотечного кредитования, включая закладные. В 2019 году с помощью ДОМ.РФ мы первыми в стране перешли на электронные закладные по сделкам с готовым жильём, а теперь — и по первичному жилью, то есть по договорам долевого участия, и по домам с землёй. Это очень удобно, быстро, и надёжно как для банка, так и для заёмщика».

Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ:

«Вместе с Росреестром мы продолжаем совершенствовать процесс выпуска электронных закладных. На данный момент уже существенно увеличена скорость обработки е-закладных на стороне регистратора, до нескольких минут сокращен процесс передачи данных в депозитарии. Наша работа нацелена на максимальное упрощение процессов на рынке ипотеки, который должен стать цифровым, а, значит, максимально прозрачным и удобным для людей, бизнеса и государства»

Электронные закладные выпускаются во всей территориальной сети Сбера. Согласно законодательству, с 1 июля 2018 года они могут использоваться наравне с документарными (бумажными). Закладная в цифровом виде формируется банком и включается в общий пакет документов по ипотечной сделке. Дополнительно посещать отделения банка, Росреестра и МФЦ не нужно. Участники подписывают договор цифровой подписью. Затем банк передаёт документы в Росреестр на регистрацию ипотеки, откуда закладная направляется в депозитарий банка. После погашения ипотеки банк снимает обременение с залога без участия клиента, который может свободно распоряжаться недвижимостью.