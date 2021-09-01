Сбербанк организовал HR-диалог для ведущих специалистов Самарской области по рекрутменту

129

Сбербанк в Самаре в Общественном центре Сбера организовал кадровый диалог с HR-директорами и ведущими специалистами крупнейших компаний Самарской области и экосистемы банка. В ходе мероприятия участники также обсудили успешно реализованные проекты в данной сфере с применением услуг и продуктов экосистемы Сбера.

На встрече были затронуты вопросы специфики поиска эффективных сотрудников в современных реалиях, успешное формирование HR-бренда компании и цифровизация кадровых вопросов. Актуальными для участников также оказались темы развития талантов сотрудников и эмпатии к их потребностям.

Михаил Никишин, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

"HR-функция – связующий элемент, без которого невозможно успешное ведение бизнеса. Поэтому Сбербанк постоянно развивает свои HR-сервисы, например, облачную платформу, которая полностью автоматизирует ключевые HR-процессы. Данная платформа создана именно для наших сотрудников и дает им возможность 24/7 из любой точки пользоваться современными инструментами адаптации, обучения, построения карьеры и профессионального общения. Мы рады знакомиться с новыми практиками и делиться опытом, чтобы большее количество компаний в Самарской области выходили на новый уровень кадрового сервиса".

Богатырева Елена, руководитель отдела по работе с персоналом ООО «Герметизирующие материалы»:

"В последнее время очень сильно изменился запрос на компетенции и на предоставляемые льготы со стороны работодателя, появилась «удаленка», соискатели стали больше интересоваться социальными гарантиями, рынок труда как никогда стал нуждаться в креативных и исполнительных сотрудниках. В итоге современные реалии заставляют рекрутеров по-новому взглянуть на отношения «сотрудник-работодатель». При этом в крупных компаниях возникает потребность обмена накопленным опытом о том, как осуществляются поиск наиболее эффективных сотрудников на рынке труда".

В мероприятии приняли участие представители 11 компаний Самарской области, а также представители компаний, входящих в экосистему Сбера: Работа.ру, СберЗдоровье, СберРешения, СберКорус и директор управления Центра развития талантов Сбербанка.