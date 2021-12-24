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Сбер расширил возможности многоцелевого кредита

24 декабря 2021 15:08
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Теперь клиентам СберБанка доступен многоцелевой кредит при покупке квартиры по программе «Приобретение строящегося жилья».

Теперь клиентам СберБанка доступен многоцелевой кредит при покупке квартиры по программе «Приобретение строящегося жилья». Согласно новым изменениям, клиент сможет оплатить кредитными средствами: сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации, страховую премию по полису страхования жизни и здоровья от «Сбербанк страхование жизни», а также оплатить ремонт приобретаемой квартиры — сумма средств на такую услугу ограничена 20% от стоимости договора участия в долевом строительстве.

Максимальная сумма кредита по всем опциям программы «Многоцелевой кредит» составляет 90% от общей стоимости договора участия в долевом строительстве. Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.

Ранее заемщики могли воспользоваться «Многоцелевым кредитом» только в рамках программы «Приобретение готовое жилья».

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

"Мы продолжаем совершенствовать пилотный проект «Многоцелевой кредит», запущенный в этом году. Сбер первым на рынке предоставил заемщикам возможность включить дополнительные расходы в сумму ипотечного кредита. Сервис Домклик нацелен на постоянное развитие и комфорт клиентов на всех этапах приобретения недвижимости, поэтому было принято решение распространить условия проекта на программу «Приобретение строящегося жилья» и облегчить процесс оплаты ремонта квартиры, сэкономив финансовые и эмоциональные ресурсы заемщика".

 

Теги: СберБанк

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