Сбер расширил возможности многоцелевого кредита

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Теперь клиентам СберБанка доступен многоцелевой кредит при покупке квартиры по программе «Приобретение строящегося жилья». Согласно новым изменениям, клиент сможет оплатить кредитными средствами: сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации, страховую премию по полису страхования жизни и здоровья от «Сбербанк страхование жизни», а также оплатить ремонт приобретаемой квартиры — сумма средств на такую услугу ограничена 20% от стоимости договора участия в долевом строительстве.

Максимальная сумма кредита по всем опциям программы «Многоцелевой кредит» составляет 90% от общей стоимости договора участия в долевом строительстве. Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.

Ранее заемщики могли воспользоваться «Многоцелевым кредитом» только в рамках программы «Приобретение готовое жилья».

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

"Мы продолжаем совершенствовать пилотный проект «Многоцелевой кредит», запущенный в этом году. Сбер первым на рынке предоставил заемщикам возможность включить дополнительные расходы в сумму ипотечного кредита. Сервис Домклик нацелен на постоянное развитие и комфорт клиентов на всех этапах приобретения недвижимости, поэтому было принято решение распространить условия проекта на программу «Приобретение строящегося жилья» и облегчить процесс оплаты ремонта квартиры, сэкономив финансовые и эмоциональные ресурсы заемщика".