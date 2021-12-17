Сбер открыл первый офис нового формата в Тольятти

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Сбербанк представил первый в Тольятти офис нового формата на улице Ворошилова, 27. Теперь, наряду с финансовыми услугами, клиенты банка смогут воспользоваться самыми популярными решениями экосистемы Сбера.

Рабочее пространство клиентских менеджеров благодаря удобной эргономике мебельных элементов позволяет обслуживать клиента «плечом к плечу». Это помогает установить доверительные отношения с клиентом и быть с ним рядом. Все услуги также можно получить в любом, удобном для клиента месте офиса за чашкой кофе, которую можно купить непосредственно в отделении. Для конфиденциальных вопросов предусмотрена переговорная комната, также офис будет удобен маломобильным посетителям. Для самых маленьких гостей офиса предусмотрен игровой уголок.

Кроме того, в новом офисе появилась зона, где можно протестировать умные устройства от SberDevices, подключиться к мультимедийному сервису Okkо, к мобильному оператору СберМобайл и получить заказ из интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики, в котором можно отправить или получить любую другую посылку.

Сменился и привычный облик банкоматов: обновленные терминалы сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера. В банкомате доступна система распознавания лиц – снять деньги можно как по карте или смартфону, так и просто по улыбке.

Оксана Селезнёва, региональный директор г. Тольятти Самарского отделения Сбербанка:

«Сбер переосмыслил саму сущность банковского отделения. Мы расширяем границы и создаем совершенно другое представление о клиентском сервисе. Пространство офисов становится еще более открытым, трансформируемым и безбарьерным».

Григорий Гильгулин, заместитель главы городского округа Тольятти по финансам, экономике и развитию:

«Сбер – это целая экосистема, которую теперь мы можем увидеть в первом обновленном офисе банка г. Тольятти. Открытие подобного офиса – действительно знаковое событие для нашего города. Сбер не просто идёт в ногу со временем, а задаёт требования и стандарты по обслуживанию клиентов. Сервисы, которые представлены в новом офисе Сбера действительно востребованы жителями нашего города. В одном месте мы можем получить сразу несколько услуг, начиная от логистики и заканчивая развлечениями детей, когда родители заняты решением финансовых вопросов».