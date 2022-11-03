Я нашел ошибку
Главные новости:
В числе победителей – студентка Самарского филиала МГПУ Екатерина Лузанова и пенсионерка Татьяна Санкина.
В Самаре награждили победителей викторины, приуроченной к 80-летию самарского троллейбуса 
Арест дорогой иномарки побудил оплатить долг по 120 исполнительным производствам.
Самарец, вовремя не оплатив задолженности по штрафам ГИБДД , чуть не остался без своего внедорожника
В Самарской области готовятся перевыполнить план по вводу жилья.
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам ввода жилья в 2022-2030 годах
Совет отцов призван объединить активных мужчин губернии.
В Самарской области начал работу Совет отцов
Срок рассчитывался как время от даты публикации объявления о продаже до даты совершения сделки.
Аналитики Домклик выяснили, сколько времени занимает продажа квартиры на вторичном рынке
В турнире приняли участие почти 40 спортсменов.
В Сызрани прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы Максима Алешина
В лонг-лист было отобрано 90 спектаклей драматического театра и театра кукол и 49 спектаклей музыкального театра.
САТОБ: балет «Дон Кихот Ламанчский» вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска»
Региональный этап проводился с целью набора участников для формирования сборной команды Самарской области для участия во Всероссийских соревнованиях.
Прошел региональный этап «Игр ГТО»
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.62
0.19
EUR 60.92
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ночь искусств в Самарском художественном музее приглашает гостей
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Аналитики Домклик выяснили, сколько времени занимает продажа квартиры на вторичном рынке

3 ноября 2022 14:46
117
Срок рассчитывался как время от даты публикации объявления о продаже до даты совершения сделки.

Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера и рассчитали, сколько времени сегодня нужно, чтобы продать квартиру на вторичном рынке. Срок рассчитывался как время от даты публикации объявления о продаже до даты совершения сделки. Эксперты Домклик составили рейтинг крупнейших регионов страны по скорости продажи однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир и рассмотрели, как этот показатель менялся в течение года.

Сколько времени продаётся квартира

Средняя скорость продажи во многом зависит от комнатности. Быстрее всего продаются однокомнатные (55 дней) и двухкомнатные квартиры (63 дня). Медленнее всего — трёхкомнатные (76 дней).

Сентябрьские данные о выданных ипотеках Сбера подтверждают эти результаты.

Гистограммы иллюстрируют распределение сроков экспозиции для квартир, проданных в сентябре 2022 года.

Однокомнатные квартиры

В тройку лидеров по скорости продажи «однушек» входят Ростовская область (41 день), Красноярский край (45 дней) и Волгоградская область (47 дней). А в топ-3 самых «медленных» регионов — Республика Татарстан (65 дней), Новосибирская и Нижегородская области (по 63 дня).

Рейтинг крупнейших регионов России, где расположены города-миллионники, по скорости продажи однокомнатных квартир на вторичном рынке. Количество дней с момента публикации объявления до заключения сделки обозначено цифрами. В скобках показано, как изменилось время купли-продажи с начала года: зелёным — если время уменьшилось, красным — если увеличилось.

Двухкомнатные квартиры

«Двушки» быстрее всего продаются в Ростовской (47 дней) и Омской (51 день) областях, а также в Красноярском крае (52 дня), а медленнее всего — в Санкт-Петербурге (69 дней), Республике Татарстан (70 дней) и Свердловской области (71 день).