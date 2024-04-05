Власти Японии вводят запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров

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В документе указано, что под ограничения попали автомобильные двигатели, литий-ионные и никель- металлогидридные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлоза.

Помимо этого, в Россию запретили поставлять плавучие краны и доки, буровые и добывающие платформы, а также ряд плавсредств, в том числе яхты, прогулочные суда и пожарные катера.

По данным ТАСС, ограничения начнут действовать с 17 апреля.

Напомним, в марте Япония ввела новый санкционный пакет в отношении России. Ограничения, как утверждалось, связаны с ситуацией на Украине.

Как позже заявили в МИД РФ, эти рестрикции в конечном счете ударят по интересам самой Японии. Москва, заверили дипломаты, даст адекватный ответ на введенные санкции, пишет РГ.