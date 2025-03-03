В Самарской области увеличили бюджет на 2025 год

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В Самарской губернской думе 27 февраля обсудили внесение оправок в региональный бюджет на 2025 годы, а также на плановый период 2026 и 2027 годов. Прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, уточнили в губдуме.

— Увеличение доходной части на 2025 год составит 11 миллиардов рублей, — прокомментировала пресс-служба СГД.

Расходы на 2025 год при этом увеличатся на 43,1 миллиардов рублей, в том числе за счет остатков средств регионального бюджета, которые сформировали на 1 января 2025 года. Приоритет для бюджета, по-прежнему, - это выполнение социальных обязательств, реализация нацпроектов, поддержка людей и т.д., пишет Самара-КП.