В России подорожает корм для кошек и собак

215

С 5 февраля 2024 года сухой и влажный корм для животных подорожает на 12%. Изменение цен затронет фирмы «Гурмэ», «Дарлинг», Purina One, Felix и Pro Plan. Об этом сообщило российское подразделение компании Nestle.

«Российское подразделение швейцарской компании Nestle <…> предупредило партнеров о повышении отпускных цен на эти товары до 12%», — передает РБК информацию источника. Отмечается, что изменение ценника произойдет 5 февраля и затронет влажные и сухие корма для домашних питомцев. В частности, подорожают продукты таких производителей, как Purina One, «Дарлинг», Pro Plan, Felix и «Гурмэ».

Фото: Светлана Дильдина