В Костроме начали делать антиблокировочные системы для машин АвтоВАЗа

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На площадке научного-производственного предприятия (НПП) «Итэлма» в Костроме запустили сборку первых российских антиблокировочных (ABS) и «противозаносных» (ESP) систем для легковых автомобилей, передает корреспондент РБК. На запуске производства присутствовали генеральный директор «Итэлмы» Алексей Воробьев, замглавы Минпромторга Василий Шпак и губернатор Костромской области Сергей Ситников.



В этом году планируется произвести 200–250 тыс. таких изделий, все они будут поставлены АвтоВАЗу, сообщил журналистам заместитель технического директора «Итэлмы» Артур Латыпов. В АвтоВАЗе подтвердили, что «Итэлма» выиграла «жесткий тендер», конвейер в Тольятти становится якорным заказчиком блоков ABS, произведенных в Костроме.



По словам Латыпова, инвестиции в проект составят 1 млрд руб., сейчас освоено около половины из этих средств. Это собственные деньги «Итэлмы», пишет РБК.



