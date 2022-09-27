Уровень кредитного рейтинга Самарской области остается высоким

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В сентябре 2022 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило уровень кредитного рейтинга Самарской области на уровне «АА(RU)» с прогнозом «Стабильный». Таким образом, по мнению аналитиков АКРА, рейтинг Самарской области относится к группе регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости.

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкале рейтингового агентства АКРА Самарская область занимает лидирующие позиции, пропустив вперед только восемь столичных и нефтяных регионов: Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Ленинградскую область, Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, республику Татарстан.

В числе положительных факторов, повлиявших на решение по сохранению высокого уровня кредитного рейтинга региона, специалисты называют сильные стороны проводимой Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и Правительством региона финансовой политики: стабильные показатели бюджета и высокий уровень его ликвидности, низкую долговую нагрузку при плавном графике погашения долга.



«Подтверждение рейтинговым агентством АКРА кредитного рейтинга Самарской области на уровне «AА(RU)», а также «Стабильный» прогноз на будущее, в условиях наблюдающегося давления санкций и негативных макроэкономических явлений является позитивным сигналом, отражающим усилия руководства региона в проведении взвешенной бюджетной политики и готовности Самарской области адаптироваться к различным стресс-сценариям», – считает первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Аналитики отмечают, что «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

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