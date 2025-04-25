Цены на пиво в России выросли на 15% за год

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К марту 2025 года средняя цена пива в несетевой рознице достигла 165 руб./л, что на 15% выше показателя годичной давности. Основными причинами роста стали повышение акцизов (до 30 руб./л с 26 руб.) и увеличение издержек на сырье и зарплаты, узнал «Ъ» из исследования оператора фискальных данных «Эвотор».

Дороже всего пиво в Якутии (249 руб./л), дешевле — в Татарстане и Крыму (152 и 151 руб./л). В Москве литр стоит 232 руб. (+7% за год), в Санкт-Петербурге — 216 руб. (+17%).

Крупные производители (AB InBev Efes, «Объединенные пивоварни») повысили отпускные цены на 10% еще в конце 2024 года. Доля «Балтики» на рынке выросла до 27%, AB InBev Efes — до 21%.

Эксперты не ожидают резкого роста цен в ближайшее время, если курс рубля останется стабильным. Однако продажи пива в деньгах за первый квартал выросли на 20,7%, а в литрах — лишь на 2,4%, что указывает на сокращение потребления.