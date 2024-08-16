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Тимашевская птицефабрика больше не банкрот

16 августа 2024 13:46
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Тимашевская птицефабрика больше не банкрот

Арбитражный суд Самарской области решением от 14 августа прекратил дело о банкротстве в отношении ООО "Тимашевская птицефабрика".

Напомним, заявление об утверждении мирового соглашения с кредиторами в суд направил конкурсный управляющий. Общий размер задолженности перед ними превышает 4,4 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходится на лица, связанные с группой агропредприятий "Ресурс", пишет Волга Ньюс.

Банкротство Тимашевской птицефабрики, ранее подконтрольной татарстанским бизнесменам Ильшату Тукаеву и Рафаэлю Фаизову, началось в 2019 г. по заявлению республиканского филиала Россельхозбанка. Сообщалось, что долг 933,4 млн руб. сформировался из-за финансовых схем Ильшата Тукаева. Затем обязательство перед банком выкупила группа "Ресурс". Правопреемником в судебном процессе стала подконтрольная ей Токаревская птицефабрика (Тамбовская область). В 2022 г. она арендовала комплекс Тимашевской птицефабрики. В конце 2023 г. "Ресурс" в лице аффилированного ей Виталия Васько приобрел доли Тукаева и Фаизова в ООО "Тимашевская птицефабрика".

Условия мирового соглашения были согласованы на собрании кредиторов в июне 2024 г. по инициативе Токаревской птицефабрики. Согласно документу, миноритарные кредиторы ООО "ТСК" (почти 323,3 тыс. руб.), ООО "НоваКорм" (1,7 млн руб.) и УФНС России по Самарской области (3,8 млн руб.) получат выплаты в течение месяца с даты окончания срока на обжалование судебного решения. Следом в течение полугода будет погашен долг перед бывшим бенефициаром Тимашевской птицефабрики Ильшатом Тукаевым (26,8 мл руб.). При этом предполагается, что владелец предприятия Виталий Васько станет правопреемником требований Тукаева. 

Через четыре месяца после расчета с последним кредитором Тимашевская птицефабрика приступит к погашению обязательств перед АО "Риск-Инвест" (1,7 млрд руб.) и ОАО "Токаревская птицефабрика" (1,1 млрд руб.). С ними компания будет расплачиваться в течение 60 месяцев. Отметим, что требования "Риск-Инвест" намерен переуступить Виталию Васько.

Против мирового соглашения выступал текущий кредитор Тимашевской птицефабрики - ООО "Самарский комбикормовый завод". Однако на последнем заседании изменил позицию и отказался от своих требований.

В дальнейшем, согласно финансовой модели Токаревской птицефабрики, кинель-черкасской компании будет предоставлен конвертируемый кредит. Взамен инвестор получит контроль над Тимашевской птицефабрикой. 

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