Россия в 2024 году осталась четвертой в топе экономик мира

77

По итогам прошлого года доля России в мировой экономике выросла до 3,54 процента — максимума с 2021-го, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ.

Так, в 2024 году российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, составила 6,94 триллиона долларов против 6,48 триллиона годом ранее. Это позволило России сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира.

В результате вклад нашей страны в мировую экономику за год увеличился с 3,49 до 3,54 процента. Это максимальный показатель с 2021 года, когда доля составляла 3,64 процента. За десять лет он вырос на 0,15 процентного пункта.

Китай в прошлом году нарастил долю в глобальной экономике с 19,12 до 19,45 процента, а Индия — с восьми до 8,25 процента.

При этом США, наоборот, сократили вклад на 0,06 процентного пункта —до 14,88 процента, Япония и Германия — на 0,1 процентного пункта, до 3,33 и 3,06 процента соответственно.