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Российским госкомпаниям разрешили закупать оборудование с зарубежными процессорами

15 сентября 2022 13:10
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Российским госкомпаниям разрешили закупать оборудование с зарубежными процессорами

Соответствующие поправки к постановлению правительства №719 утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин — в нем указаны критерии признания «отечественности» оборудования, соответствие которым дает продукции доступ на рынок госзаказа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о внедрении балльной системы, которую предложил Минпромторг. Производители получают баллы за каждую технологическую операцию, и если набирается достаточное количество, оборудование может быть включено в реестр российского оборудования Минпромторга и получать преференции, в том числе на рынке госзаказа. Ранее для получения доступа на рынок компания должна была, в частности, иметь отечественный процессор в серверах и системах хранения данных (СХД). Однако теперь для получения заказа производители смогут использовать зарубежные чипы вместо российских.

При этом министерство считает, что за наличие российского процессора стоит начислять больше баллов, а производители оборудования с иностранными компонентами смогут получить баллы другими способами. Преференции при наличии российских процессоров также получит техника из сегмента радиоэлектроники.

Один из источников издания считает эту меру необходимой, поскольку в текущих условиях есть риск дефицита технологий отечественных производителей, таких как «Байкал» и «Эльбрус». Он объяснил, что с введением балльной системы, если запасов российских чипов у производителя не будет, «заказчик сможет спокойно закупить российскую технику на условном Intel», пишет Лента.

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