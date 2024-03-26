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Решение о новых налоговых вычетах за занятия спортом и диспансеризацию должны принять до конца этого года

26 марта 2024 10:18
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Решение о новых налоговых вычетах за занятия спортом и диспансеризацию должны принять до конца этого года

Решение о новых налоговых вычетах за занятия спортом и диспансеризацию должны принять до конца этого года, сообщил глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Будет ли данная мера пользоваться актуальностью у россиян?

"Возможность расширения линейки социального вычета на новые виды расходов - при прохождении диспансеризации и сдаче нормативов ГТО - несомненно является дополнительным стимулом, связанным с улучшением здоровья и образа жизни. Новые виды расходов связаны между собой, поскольку для сдачи нормативов ГТО необходимо получить соответствующие справки как в поликлинике, так и в медучреждении на платной основе. В этой связи дополнительное поощрение с помощью социальной функции налогообложения способно повысить мотивацию к занятиям спортом и регулярному обследованию здоровья", - добавляет доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

"Такие меры как налоговый вычет за оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг стимулируют соотечественников заниматься спортом. Для многих граждан эта мера облегчает финансовый барьер, ведь вычет можно получить также и за детей. Кроме того, возможность получить налоговый вычет в проактивном режиме через портал ЕПГУ облегчает процесс подачи заявления, пишет РГ.

Для организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги, включение в верифицированный список означает увеличение потока клиентов. Но от организаций требуется оказание услуг, соответствующих стандартам Министерства спорта России. Это некий знак качества услуг. Граждане же будут отдавать предпочтение той компании, в которой можно будет получить налоговый вычет.

Все эти аспекты способствует увеличению количества людей, регулярно занимающихся спортом, и спорт действительно становится нормой жизни для россиян. Исходя из цифр, которые мы видим, это очень хорошие результаты", - говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям КРОС Мария Ярина.

Для организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги, включение в верифицированный список, означает увеличение потока клиентов. Но от организаций требуется оказание услуг, соответствующих стандартам Министерства спорта России. Это некий знак качества услуг. Возможно, к услугам, предоставляемым коммерческими спортивными организациями, будет добавлена и услуга по сдаче нормативов ГТО.

"За диспансеризацию и ГТО необходимо установить фиксированный вычет, нужно понимать, какая именно сумма будет в конечном итоге мотивировать общество следить за своим здоровьем, поддерживать свою спортивную форму", - говорит профессор Департамента права Института экономики, управления и права Московского городского педагогического университета, доктор юридических наук, доцент, член экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член-корреспондент РАЕН Ильмира Шикула. Она напоминает, что нормы ГТО с момента запуска программы сдали более 13 млн человек, около 9 млн получили значки отличия. По данным Минздрава, диспансеризацию и профосмотры в 2023 году прошли 93 млн россиян. "К сожалению, сдача норм ГТО мотивирует в основном абитуриентов и студентов, т.к. это дает определенные бонусы для прохождения вступительных испытаний и получения повышенной стипендии, а для остальной категории населения получение значка ГТО может стать в дальнейшем определенным стимулом для получения налогового вычета. Факт прохождения диспансеризации отражается в личном кабинете на портале госуслуг, при этом работодатель сможет уменьшить сумму подоходного налога. Сумма здесь должна быть фиксированная", - уверена эксперт. По ее словам, необходимо в ближайшее время определиться с алгоритмом получения налоговых вычетов в 2025 году за прохождение диспансеризации и сдачу нормативов ГТО, с критериями и размером вычетов.

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