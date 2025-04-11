Пресс-релиз Количество частных инвесторов в Самарской области по итогам марта составило 833 тыс.

115

В Самарской области количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам марта 2025 года составило 833 тыс. (+5 050 за март). Из них в марте на рынке акций и рынке облигаций Московской биржи совершали сделки 92 448 частных инвесторов.

Самарская область сохраняет десятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской области, Башкортостана, Ростовской области, Татарстана и Челябинской области в топ-10 регионов России по числу физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Самарской области, составило 137,3 тыс.

Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам прошлого месяца составило 36,26 млн, ими открыто 67,14 млн счетов.