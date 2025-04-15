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Первый замглавы Самары Юлия Ашуркова познакомилась с производством Самарского Резервуарного Завода

15 апреля 2025 17:43
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Первый замглавы Самары Юлия Ашуркова познакомилась с производством Самарского Резервуарного Завода

Первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова с рабочим визитом посетила АО «Самарский Резервуарный Завод», который занимается производством стальных резервуаров. Она осмотрела технологическую оснащенность завода и вместе с руководством акционерного общества обсудила варианты взаимодействия с администрацией городского округа.

«Самарский Резервуарный Завод» сегодня считается довольно крупным предприятием Самарской области. И при расширении производственного комплекса, важна, прежде всего, социальная миссия - создание новых рабочих мест для самарцев. Мы готовы поддерживать инициативы таких предприятий и хотели бы, чтобы они активно включались в профориентационную работу, в том числе - взаимодействовали с образовательными учреждениями по подготовке кадров», 
- сказала первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова. 

 Во время встречи Юлия Ашуркова и генеральный директор АО «СРЗ» Василий Потокин обсудили вопросы транспортной доступности предприятия, возможности получения дополнительного финансирования, в том числе при поддержке профильных нацпроектов до 2030 года.

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