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Минпромторг России оценил уровень запасов товаров в стране, заявив об отсутствии дефицита. Сообщение пресс-службы ведомства передает РИА Новости.

Министерство также подчеркнуло, что запасы регулярно пополняются ретейлерами. «Случаев отсутствия отдельных товаров в регионах не наблюдается», — говорится в заявлении. Отмечается, что Минпромторг и федеральные ретейлеры на регулярной основе проводят мониторинг и отслеживают запасы всех социально значимых товаров.

Помимо прочего, отлажена система оперативного реагирования на сложные внешние условия, а торговые сети пополняют запасы товаров первой необходимости в магазинах и на складах, пишет издание.