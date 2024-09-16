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Кефир, капуста, свекла стали самыми малодоступными продуктами рейтинга Роспотребнадзора. О результатах исследования сообщили «Известия».

«Выяснилось, что в большинстве регионов максимально доступны макаронные изделия, сыр, рыбные консервы, йогурт, колбаса вареная, молоко, мясные консервы. Тогда как лидерами антирейтинга Роспотребнадзора стали кефир, капуста, свекла…», — передали «Известия» результаты мониторинга.

Всего в исследовании участвовало 43,3 тысячи торговых точек. В среднем люди во всех регионах России могут без затруднений купить продукты. Общая оценка доступности составила около 80%. По результатам монитогринга, проводившегося два года назад, наиболее доступным были те же продукты. Самыми редкими тогда стали индейка и квашеная капуста.