госкомпании попросили отложить переход на российский софт

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Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКП ПОО, включает Росатом, "Газпром нефть", РЖД, Роскосмос, Ростех, Ростелеком и другие госкомпании) запросили у правительства отсрочку для перевода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт, пишут Ведомости.

С такой просьбой члены ассоциации 3 сентября обратились к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву и председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну.

В соответствии с действующими сейчас нормами, госкомпании обязаны прекратить использование иностранного ПО на объектах КИИ с 1 января 2025 года.

Авторы обращения просят изменить сроки перехода на российское программное обеспечение, поскольку они не успевают выполнить это требование в установленные сроки, пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо. Кроме того, для ряда проектов ассоциация просит продлить сроки на несколько лет — до 2027 года.