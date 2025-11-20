Я нашел ошибку
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены

20 ноября 2025 11:15
126
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены

Установление одинаковых требований к приготовлению пищи в магазинах и ресторанах неизбежно скажется на стоимости готовой продукции. Такое мнение высказал старший преподаватель Департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев, пишет Смотрим.

Эксперт отметил, что ресторанный формат предполагает создание особой атмосферы. По его словам, это оправдывает более высокие затраты, в то время как готовая еда в магазинах не несет таких целей.

"Если просто уравнять в местах продажи, где есть еще и место потребления пищи, и приравнять их таким же условием, как и рестораны, то цены безусловно вырастут, и в накладе окажется потребитель. Мне кажется, это разные условия и разные элементы потребления. Все-таки в общественном питании важна не только сама еда, но еще антураж, атмосфера. Можно себе представить, когда люди приглашаются на свидание в ресторан, но, скорее всего, сложно себе представить, когда кто-либо пригласит на свидание на пачку готовой еды", – заявил Лебедев.

Ранее Федерация рестораторов и отельеров России обратилась к председателю Госдумы с просьбой уравнять регуляцию деятельности предприятий общественного питания и торговых сетей, продающих готовую еду. Глава Федерации заявил, что "готовая еда", реализуемая в торговых залах, по сути является продукцией общественного питания, а значит требования к ее приготовлению должны быть такими же, как у ресторана.

