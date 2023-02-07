Carlsberg планирует продать "Балтику"

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Датский пивоваренный концерн Carlsberg планирует подписать соглашение о продаже российского бизнеса к середине 2023 года, следует из отчетности компании по итогам прошлого года.

Уход из РФ привел к убыткам. Чистый убыток группы компаний Carlsberg по итогам 2022 года составил 1,063 миллиарда датских крон против чистой прибыли в 6,846 миллиарда крон годом ранее.

Carlsberg владеет в России ООО "Пивоваренная компания "Балтика" и приостановил свои инвестиции в РФ весной 2022 года, прекратил выпуск пива под западными брендами. В портфель компании входят марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, "Балтика", Somersby и другие.

"Балтика" – вторая по объему выпуска пивоваренная компания в России (27,3% рынка), имеет восемь заводов. Датская компания проводит отбор потенциальных покупателей "Балтики" для участия в торгах и объявит оферту в I квартале этого года.

Датская Carlsberg, финская Heineken и бельгийская AB InBev, на которых приходится более 60% продаж, ранее заявили об уходе из нашей страны. Бельгийская компания продаст свою долю турецкой Anadolu Efes. Остальные пока ищут покупателя активов, пишет Смотрим.